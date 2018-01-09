Депутаты парламента Кыргызстана предложили приравнять национальный убор "ак калпак" к другим национальным символам страны – государственному флагу, гербу и гимну. Проект закона опубликован на сайте парламента, сообщает Радио Озоди.

Члены парламента предлагают обязать носить колпак во время официальных приемов или визитов первых лиц страны, в том числе президента, председателя парламента и его замов, главу правительства и любых других членов официальных делегаций.

Это делается "в целях популяризации и сохранения традиций и культурного фонда кыргызского народа".

Согласно документу, колпак будут обязаны носить спортсмены, которые представляют Кыргызстан на международных соревнованиях, "в целях продвижения культурного символа, популяризации в качестве одного из туристических брендов республики, повышения узнаваемости народа Кыргызской Республики и его национального колорита на международной арене".

Правительство должно будет ограничить изготовление, ввоз и продажу колпаков, говорится в проекте закона.

Авторы закона также требуют бороться с "использованием Ак калпака не по прямому назначению" и наказывать тех, кто "виновен в надругательстве над Ак калпаком". Порядок наказания в законе не оговаривается.

Законопроект появился на фоне скандала с колпаком, который надели на собаку организаторы показа модной одежды для животных. Активисты сочли это оскорблением киргизского народа и попыткой разжигания межнациональной розни.