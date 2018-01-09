Нурсултан Назарбаев обратится к народу Казахстана с обращением по ежегодному посланию, сообщает CA-News со ссылкой на пресс-службу Акорды.



«Сегодня в 19:00 в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев выступит с обращением по ежегодному Посланию народу Казахстана», - говорится в сообщении.



Предположительно выступление продлится шесть минут.



Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев обратится с важным заявлением к народу Казахстана.

Обычно президент Казахстана обращается с ежегодным посланием к народу республики 31 января.

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