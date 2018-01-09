В 2020 году город Бухара на юго-западе Узбекистана станет столицей исламской культуры. Такое решение принято на очередной конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает портал Духовного управления мусульман (ДУМ) Узбекистана, на который ссылается ИА Фергана.

Ежегодно ОИС определяет три города в качестве столиц исламской культуры по географическому принципу: в Азии, Африке и арабских странах. В 2020 году наряду с Бухарой центрами культурных мероприятий станут египетский Каир и малийский Бамако.

Статус столицы обязывает администрации указанных населенных пунктов провести в течение года ряд событий, демонстрирующих исламское наследие и современную роль городов в мусульманском мире. В одной из столиц состоится конференция министров культур стран ОИС.

В 2007 году подобного почетного «титула» удостаивался Ташкент.

Бухара – один из древнейших городов Центральной Азии, возраст превышает 2500 лет. Ее называют «Бухара-и-шариф» - «священная Бухара». Большая часть центра города представляет собой архитектурную зону, основную часть которой занимают бывшие медресе – религиозные учебные заведения. Как отмечает ДУМ, в мусульманском мире за Бухарой прочно закрепились эпитеты «Куббатул ислам» и «Гумбази ислам», что в переводе с арабского и фарси означает «Купол ислама».

Организация исламского сотрудничества была создана в 1972 году, в нее входят 57 государств. Несколько стран, включая Россию, имеют статус наблюдателя.