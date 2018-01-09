Представительство МВД России в Республике Таджикистан (по вопросам миграции) приняло решение о приостановке предварительной записи на консультацию для участия в Государственной программе при личном обращении граждан в связи с большим количеством обратившихся 9 января 2018 года граждан, а также невозможностью организации гражданами очерёдности обращения в представительство.

Отныне введён порядок записи только по телефону. Об этом сообщается в заявлении представительства, которое размещено на сайте Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.

В заявлении отмечается, что запись на консультацию будет производиться с 10 января (и далее с понедельника по четверг) с 09-00 до 13-00 часов по телефону 224-42-49 . В ходе телефонного обращения гражданину будет назначена дата консультации.

Консультация, в ходе которой будет определена возможность участия в Государственной программе, будет осуществляться с понедельника по четверг с 15-00 до 17-00 часов. При обращении необходимо иметь свидетельство о рождении, паспорт, документы об образовании, трудовую книжку.

В ходе консультации гражданину РТ будет необходимо подтвердить свою принадлежность к определению «соотечественника», отмечается в заявлении.

Напоминается, что по итогам консультаций, в случае признания обратившегося гражданина соотечественником для Российской Федерации и принятия положительного решения о возможности его участия в госпрограмме, с ним согласовывается и назначается дата подачи заявления об участии в Государственной программе и предоставления комплекта необходимых документов.

Сегодня утром в Душанбе возле здания представительства МВД России по вопросам миграции произошли беспорядки: милиция была вынуждена разогнать толпу и провести разъяснительные работы. Люди были отправлены по домам.

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