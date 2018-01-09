Манижа Тошболтаева завоевала третье место в 17-й олимпиаде по ментальной арифметике, которая прошла в канун Нового года в городе Йоханнесбург (ЮАР).

Организатором олимпиады стала самая крупная международная организация по ментальной арифметике - Pama Global Abacus And Mental Association. В Олимпиаде приняли участие более 500 ментальных гениев от 6 до 19 лет из 15 стран мира - ЮАР, Тайваня, Китая, США, Канады, России, Индии, Левана, Казахстана, Малайзии, Кореи, Таджикистана, Ирана, ОАЭ, Палестины и Египта.

«Участники проходили этапы олимпиады в соответствии со своим возрастом и уровнем знаний. Несмотря на то, что Манижа состязалась с детьми, которые занимаются более 4 лет ментальной арифметикой, она заняла 3 место. Она также приняла участие в показательном шоу «Таланты стран», в котором исполнила песню», - директор Академии ментальной арифметики «Империя знаний» Вероника Коробкина.

По ее словам, впервые за 18 лет существования Ассоциации на Олимпиаде был поднят флаг Таджикистана.

Кстати, Академия «Империя знаний» получила диплом, как один из лучших центров по итогам 2017 года в системе Абакус.

Академия ментальной арифметики «Империя знаний» вступила в международную ассоциацию Pama Global Abacus And Mental Association в 2017 году. Данный факт позволяет проходить педагогам «Империи знаний! семинары и тренинги международного стандарта, обучать детей при помощи качественной методики и принимать участие в международных олимпиадах мирового уровня.

Лишь одна организация от страны имеет право быть членом данной ассоциации.

Следующая олимпиада будет проходить в декабре 2018 года в Малайзии.

Напомним, Манижа Тошболтаева и Ёсуман Исмонзода - две таджикские девочки, которые прославились своим молниеносным счетом в уме на российском телешоу "Удивительные люди" в ноябре минувшего года. Они стали победительницами международной олимпиады по ментальной арифметике.

Победительницу встречают в столичном аэропорту.

Ёсуман и Манижа стали обладательницами первых мест олимпиады "GeniusKid-2017", которая состоялась в Москве. Участниками мероприятия были 250 детей из 11 стран.

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