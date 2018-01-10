Продолжительность жизни в Узбекистане оказалась самой высокой среди стран Центральной Азии. Об этом заявили члены Казахстанского совета по международным отношениям, сообщает Informburo.Kz.

«Ожидаемая продолжительность жизни достигла в Узбекистане 73,8 года, в Таджикистане – 73,7 года, в Казахстане – 72,4 года, в Кыргызстане – 70,9 года, в Туркменистане – 70,4 года», - говорится в докладе Совета, обозначившем десять наиболее важных событий в регионе в 2018 году, пишет ИА Фергана.

Статистика по Узбекистану практически совпадает с данными, опубликованными в «Книге фактов по странам мира», составляемой ЦРУ США: 74 года, 127-е место в мировом индексе.

В 2016 году, согласно специальному отчету ООН, ожидаемая продолжительность жизни в Узбекистане составляла 68,4 года (129-я позиция в общем рейтинге), что меньше показателей соседей: Кыргызстана (70,6 года), Казахстана и Таджикистана (в обоих случаях - 69,4 года).

У Госкомстата Узбекистана были другие данные: согласно им, в 2016 году ожидаемая продолжительность жизни в этой стране равнялась 73,8 года.

Члены Совета отметили, что в 2017 году в Кыргызстане и Узбекистане выросла доля людей старше 65 лет. Это связывают с увеличением продолжительности жизни и снижением смертности. Вместе с тем выросло и продолжает расти количество детей. В начале 2017 года в Центральной Азии насчитывалось около 20,5 млн детей в возрасте до 14 лет, это более 29% всего населения региона. При сохранении темпов рождаемости в 2018-м доля детского населения достигнет 30%.

Ранее «Фергана» сообщала, что в 2017 году средний возраст населения Узбекистана составил 28,5 года.

Казахстанский совет по международным отношениям был создан в мае прошлого года для объединения экспертов в области социальной, экономической и политической сферах региона, а также для продвижения инициатив президента Нурсултана Назарбаева. Председателем организации является политолог Ерлан Карин.