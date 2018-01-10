Азиатская футбольная Конфедерация огласила состав судейской бригады, которая будет работать на матче первого тура группового турнира Кубка АФК-2018 между чемпионом Таджикистана душанбинским «Истиклолом» и победителем пары плей-офф.

Встречу будет обслуживать рефери ФИФА из Объединенных Арабских Эмиратов Адел Али Ахмед Хамис Аль-Накби. Помогать ему будут его соотечественники – Джасим Абдулла Юсуф Абдулла Аль-Али и Сабит Убайд Сурур Сабит Аль-Али. Функции резервного судьи будут возложены на Якуба Юсуфа Касима Хасана Ал-Хаммади. Инспектором судей назначен Масуд Иноят из Ирана, а комиссаром матча – Ахмед Хамид Саид Аль-Хусайби из Омана, сообщает официальный сайт ФФТ.

Матч первого тура группового этапа Кубка АФК-2018 в квартете «D» между чемпионом Таджикистана столичным «Истиклолом» и победителем пары плей-офф состоится 7 марта на Центральном республиканском стадионе Гиссара.