Коллегия Министерство культуры Таджикистана 9 января подвела итоги республиканского конкурса "Книга года".

Конкурс был объявлен Министерством в начале прошлого года. На конкурс были допущены книги таджикских писателей и поэтов, который были изданы в стране в 2017 году, сообщает пресс-служба Минкультуры Таджикистана.

Основным критерием для определения лучшей книги послужило их соответствие современному литературному таджикскому языку, национальному самопознанию, укрепления мира и безопасности в стране и их качественное художественное оформление.

Победителями конкурса в номинации "поэзия" объявлены книги поэтов Рахмата Назри «Замзама» (Напев), Мухаммада Гоиба «Сесаду шасту шаш газал» (Триста шестьдесят шесть газелей) и Саидали Маъмура «Борони сабз» (Зеленый дождь).

В номинации "проза" победителями признаны книги Ато Мирходжа «Андозчини рузгор» (Сборщик налогов жизни), Тохири Махмадризо «Даъват» (Призыв) и Абдугаффора Абдуджаббора «Зоопарк».

В номинации "детская поэзия" победителями стали книги Нарзулло Тиллозода «Турнахо» (Журавли), Муслихиддина Муроди «Пайрохаи мурод» (Тропинка цели) и Рабоата Худойдодовой «Чашми дил» (Глаз сердца).

В номинации "детская проза" победителями конкурса объявлены книги Гульчехры Мухаммадиевой «Афсонаи товус» (Сказка павлина), Рустама Ваххобзода «Шеър в дониш» (Поэзия и познание) и Курбона Восе «Маромгуи вахдат ва истиклолият» (Воспеватель единства и независимости).