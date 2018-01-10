Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в текущем году увеличить скорость подключения к глобальной информационной сети минимум в четыре раза и существенно снизить цены за пользование интернет трафиком, сообщила пресс-служба президента, на которую ссылается CA-NEWS (UZ).

Глава Узбекистана заявил об этом на совещании, посвященном развитию информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане и обеспечению национальной информационной безопасности, прошедшем 9 января в Ташкенте.

Мирзиёев отметил, что средняя скорость интернет-подключения в странах СНГ в 10 раз выше, чем в Узбекистане.

По его словам, операторы связи не вкладывают ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам. И это необходимо исправить максимум к 2020 году, а операторам связи нужно обязательно вкладывать ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, а также на территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

«Мне отчитались, что интернетом в нашей стране пользуются 20 миллионов человек. Однако из-за ограниченного круга услуг, представляемых посредством национального интернета, большая часть населения пользуется им только для переписки в Telegram», - сказал Мирзиёев.

Согласно исследованиям Internet Live Stats, Узбекистан занимает 37-ю строчку в рейтинге стран по числу пользователей Всемирной паутины. В республике доступ в интернет имеют более 15,4 миллионов граждан, то есть около половины населения страны.Узбекистан для доступа в интернет пользуется казахстанским трафиком, который тот в свою очередь приобретает у России.