В ежегодном Послании президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть подходы к обоснованности переводов терминов на казахский язык, сообщает CA-NEWS (KZ).

"Если мы хотим, чтобы казахский язык жил в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя избыточной терминологией. Однако за последние годы на казахский язык было переведено 7 тысяч устоявшихся и общепринятых в мире терминов. Такие "нововведения" иногда доходят до смешного. Например, "ғаламтор" ("Интернет"), "қолтырауын" ("крокодил"), "күй сандық" ("фортепиано") и таких примеров полно", - заявил президент.



Назарбаев поручил пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить казахский язык к международному уровню.



"Переход на латинский алфавит способствует решению этого вопроса. Следует определить четкий график перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования", - отметил глава государства.