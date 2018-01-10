Президент Шавкат Мирзиёев призвал предпринимателей, хранящих денежные средства в иностранных банках, перевести их в Узбекистан, сообщает gazeta.uz.

Счета людей, хранящих денежные средства в банках Узбекистана, проверяться не будут. Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ташкентской области 5 января.

Президент призвал предпринимателей перевести свои денежные средства со счетов в иностранных банках в Узбекистан.

«Я хочу громко заявить, чтобы все услышали: не позволю проверять [счета] людей, которые хранят свои деньги в Узбекистане. Приносите свои деньги, стройте заводы, создавайте кластеры, зарабатывайте, сколько хотите. Все, прежние времена прошли, что сделано, то сделано», — сказал глава РУ.

Шавкат Мирзиёев также отметил, что экспорт плодоовощной продукции может принести Ташкентской области больше дохода, чем хлопок.

«Говорят, что хлопок приносит нам 1−2 млрд долларов. Разве это деньги для экономики? Если мыслить масштабно, то для Узбекистана это не деньги. Если мы оставим в логистическом центре на хранение овощи и фрукты, то через три месяца Ташкентская область сможет экспортировать овощи и фрукты на 500 млн долларов. У меня есть 100-процентные расчеты. Мы придем к этому, но нужно потерпеть и работать», — отметил Президент.

«Все деньги от экспорта плодоовощной продукции пойдут не в Центральный банк, как раньше, а в карман предпринимателей», — заверил руководитель страны.