Пока только таджикский интернет-провайдер «Телеком Технолоджи» возобновил работу Next Generation Network (NGN) телефонии. Для пользователей также доступны мобильные приложения IP-телефонии компаний Tcell и Билайн, а также «Вавилон-М». Официального документа о том, что компании могут возобновить предоставление услуг по IP-телефонии, пока нет.

Представители компании «Телеком Технолоджи» сообщили «АП», услуги NGN вновь cтали доступны их абонентам после того, как компания получила «добро» на возобновление услуг от Службы связи.

«Наш NGN работает в прежнем режиме и поддерживает как местные, так и за рубежные IP», - отметил источник.

Служба связи отозвала лицензии на NGN-телефонию 18 декабря прошлого года, ссылаясь на вопросы безопасности. До этого времени, услуги NGN в Таджикистане предоставляли компании «Истера», «Интерком», «Вавилон» и т.д.

Услуги IP-телефонии этих компаний для абонентов пока недоступны.

В компании «Вавилон» отметили, что недавно запущенное приложение "Mobi Гап" доступно абонентам, а услуга NGN-телефонии по-прежнему остается отключенной.

Тем временем, в настоящее время абонентам «Билайн» также стало доступно приложение «Салом», которое было отключено после запроса Службы связи.

Как сообщил «АП» менеджер по связям с общественностью ООО «Таком», работающей под торговой маркой Билайн, Рустем Тахиров, мобильное приложение «Салом» было временно заблокировано в рамках распоряжения Службы связи о приостановке предоставления услуг NGN-соединения.

Мобильное приложение «Салом» связано с мобильным номером компании, и вне зависимости от физического местонахождения, владелец мобильного номера может общаться по внутренним тарифам.

Аналогичное приложение имеет Tcell ("Чи гап") и «Вавилон-М» ("Mobi Гап"), который запустил это приложения 1 января 2018 года.

По словам Тахирова, из-за того, что «Салом» неверно отнесли к NGN, необходимо было подготовить техническое описание технологии для регулятора, поэтому некоторое время эта услуга для абонентов была недоступна.

«Служба связи изучила представленные технические характеристики приложения «Салом», которое функционирует согласно принятым компанией обязательствам и требованиям безопасности. По итогам изучения технологии «Салом» регулятор не выявил нарушений. После получения одобрения 6 января компания вновь запустила приложение», - добавил Тахиров.

Напомним, 2 января в адрес операторов связи, предоставляющих услуги голосовой связи NGN, поступил официальный запрос от Генеральной прокуратуры, в котором прокуратура просит предоставить подробный ответ, каким образом абонентам Таджикистана предоставлялась услуга NGN и на основании какого решения провайдеры отключили ее.

В Генеральной прокуратуре «АП» отметили, что проверка оснований отключения NGN продолжается. «Насколько мне известно, услуга NGN пока для абонентов не восстановлена. Наша проверка тоже продолжается, и в ближайшие недели мы предоставим отчет о ее результатах», - добавил источник в Генпрокуратуре. От других подробностей источник воздержался.

Между тем, до 18 декабря услуги NGN также предоставляли компании «Истера», «Интерком», «Вавилон-Т». Услуги IP-телефонии этих компаний для абонентов пока недоступны.

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