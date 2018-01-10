Кадровые перестановки произошли, в частности, в суде Яванского района, Финансово-экономическом институте и Агентстве по стандартизации.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел сегодня ряд кадровых изменений, сообщает пресс-служба главы государства.

За нарушения при рассмотрении дел указами президента освобождены от должности заместителя председателя суда Яванского района Орзу Абдуллозода, а Иброхим Курбонзода с должности судьи суда Яванского района.

В связи с переходом на другую работу указом главы государства Савзаали Назирзода освобожден от должности председателя Варзобского района. Исполняющим обязанности председателя Варзобского района президент назначил Мухамадулло Шерализода. До этого Мухаммадулло Шерализода занимал должность исполнительного директора Группы по реализации Проекта реконструкции и достройки средних школ.

Постановлением правительства страны Мирали Олимзода освобожден от должности первого заместителя директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве РТ в связи с переходом на другую работу.

Кудрат Давлатзода освобожден от должности ректора Финансово-экономического института Таджикистана и назначен директором Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве РТ, а его первым заместителем назначен Диловар Пирназарзода.

Новым ректором Финансово-экономического института Таджикистана назначен Шукрулло Хайрзода.

Шамсулло Абдуллозода освобожден от должности полномочного представителя в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ в связи с переходом на другую работу. Новым полномочным представителем в Бюро назначен Рустам Мирализода.

Постановлениями президента Таджикистана от должности главы Хозяйственного управления Исполнительного аппарата президента РТ в связи с уходом на пенсию освобожден Алимурод Махмадализода.

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