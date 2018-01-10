Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 января подписал закон «Об Оборонной доктрине Республики Узбекистан», сообщает UzDaily .

Принятая новая Оборонная доктрина Республики Узбекистан представляет систему официальных взглядов, принципов и подходов к обеспечению национальной безопасности в военной сфере, основывается на нормах международного права и законодательных актов республики, а также исходит из национальных интересов страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Обновленная доктрина учитывает динамику развития ситуации в мире и регионе, необходимость адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, приоритеты и возможности страны.

В Оборонной доктрине установлены принципиальные подходы и направления политики Республики Узбекистан в области обороны, раскрыты задачи Вооруженных Сил, определены основы военно-экономического обеспечения обороны страны, в том числе перспективных направлений развития военно-промышленного комплекса.

Новая Оборонная доктрина Республики Узбекистан демонстрирует открытость внешней политики Узбекистана, приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, а также обеспечивает прозрачность оборонной политики страны, повышение эффективности военно-политических отношений и взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами.

Впервые за годы независимости Узбекистана идеи внешней политики страны были сформулированы в Концепции внешнеполитической деятельности Узбекистана, утвержденной президентом Исламом Каримовым в 2012 году, пишет ИА "Фергана". В концепции, в частности, подчеркивалось, что страна не допускает размещения на своей территории иностранных военных баз и иных подобных объектов. Также было решено, что узбекские военнослужащие никогда не будут участвовать в миротворческих операциях за рубежом.

До принятия Концепции вопрос военного сотрудничества Узбекистана с другими странами активно обсуждался в связи с запланированным на 2014 год выводом американских войск из Афганистана. Предполагалось, что после этого ситуация в регионе обострится и Узбекистан сможет принять активное участие в ее урегулировании. В 2014 году тема была поднята вновь в связи с визитом в Узбекистан руководителя Центрального командования Вооруженных сил США, генерала Ллойда Джея Остина III.

Ситуация в Афганистане сейчас действительно вызывает опасения, однако власти Узбекистана и Афганистана пока ведут речь лишь о мирном сотрудничестве.

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