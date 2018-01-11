ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ЯНВАРЯ

1931 – Создано Оргбюро ассоциации пролетарских писателей Таджикистана.

2007 – Иран получил государственную гарантию РТ на выполнение обязательств по строительству Сангтудинской ГЭС-2.

2017 – Комитет по делам религии и упорядочению традиций и обычаев заявил, что заключать никох в Таджикистане могут только имам-хатибы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ЯНВАРЯ

1915 – Родился народный гафиз Таджикистана Махмадёкуб Махмадюсуфов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах небольшие осадки (дождь, снег), в отдельных горных районах снег, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области- Переменная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 мороза, днем -3+2, по ВГБАО ночью 22-27 мороза, днем 6-11 мороза (в районе Булункуля ночью 34-36 мороза, днем 15-17 мороза),

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах небольшой дождь, в отдельных горных районах снег, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 4-9 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 0-5 тепла..

По городу Душанбе - Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла..

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 0-2 мороза.