Особое внимание было уделено вопросам подготовки предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

Широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном были обсуждены в Душанбе 10 января в рамках заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Совместной таджикско-узбекской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между РТ и РУ.

Встречи прошли под руководством премьер-министров Таджикистана Кохира Расулзода и Узбекистана Абдуллы Арипова, который прибыл в город Душанбе с рабочим визитом.

В рамках прошедших переговоров обе стороны наглядно продемонстрировали то огромное значение, которое они придают развитию отношений двух братских государств, в том числе в вопросах таджикско-узбекского взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, промышленности, культуры и образования, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Ранее источник «АП» в правительстве Таджикистана сообщил, что лидер Узбекистана в начале весны посетит Таджикистан с официальным визитом.

Отдельно была проработана тематика дальнейших действий по делимитации и демаркации государственной границы и разрешению вопросов, связанных с взаимными поездками и пребыванием граждан двух стран на территории друг друга.

Сторонами были намечены ориентиры по дальнейшему наращиванию плодотворного торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов регионального характера, развитию культурного и межнационального диалога.

Была выражена надежда, что итоги состоявшихся переговоров станут важным фактором углубления двустороннего многопланового сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан.

По итогам заседаний комиссий были подписаны соответствующие протоколы.

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