Доцент Национального университета Узбекистана, заместитель директора Центра инновационных технологий Мирякуб Хайдаров предложил ввести для депутатов парламента дресс-код, основанный на национальных традициях. Об этом сообщает CA-News.

По мнению доцента, депутаты парламента не должны носить европейскую одежду. Он считает, что народные избранники должны ходить на работу в национальной одежде. К примеру, летом в шелковых чапанах, а зимой – в шерстяных или бархатных чекменях (верхняя мужская одежда в переходной форме между халатом и кафтаном – Ред.).

«Если законодательная палата утвердит одежду в национальном стиле, то члены верхней палаты, свою одежду должны бы утверждать в советах областных депутатов. Представительным органам лучше быть в традиционной одежде регионов, которые они представляют. Естественно, ферганцы будут отличаться от cурхандарьинцев, а те от хорезмийцев», – написал в своей статье Мирякуб Хайдаров, опубликованной 8 января на сайте Podrobno.uz.

По его мнению, узбеки должны вернуться к своим национальным ценностям и традициям. И первыми начать это должны депутаты, считает он.

«Если бы было принято положение (законодательный акт), обязывающее депутатов являться на заседания в специально утвержденной одинаковой национальной одежде вид парламент бы преобразился. Например, если утвердить летнюю форму как шелковые чaпaны, а зимнюю как шерстяные (бархатные) чекмени – это способствовало бы изменению менталитета не только депутатов, но и восприятию стиля одежды всеми группами населения», – написал в своей статье Мирякуб Хайдаров.

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