Журнал «Илм ва чомеа» («Наука и общество») АН Таджикистана выступил за запрет показа местными телеканалами ряда советских фильмов киностудии «Таджикфильм», сообщает Радио Озоди.

«Показ фильмов, противоречащих национальным ценностям, вызывает глубокое сожаление. А картина «Джура - охотник из Минархара» оскорбляет таджиков и необходимо запретить ее демонстрацию телеканалами», пишет Назри Асадзода, сотрудник Академии Наук РТ в опубликованной в декабрьском номере журнала статье.

По мнению автора, фильмы, производимые «Таджикфильмом» в советский период, не соответствуют идеологии независимого Таджикистана. Кроме того, в них искажена история и они оскорбляют честь и достоинство таджиков и таджикистанцев. «У зрителей фильма «Джура - охотник из Минархара» создается впечатление, что 90 лет тому назад таджики жили в первобытном обществе. И это не мудрено - в одной из сцен фильма некий персонаж называет сахарный песок «сладким песком», а сахар - «сладким льдом», пишет ученый.

Назри Асадзода Радио Озоди

Фильм «Джура - охотник из Минархара» был снят режиссерами Виктором Мирзаянцом и Сайдо Курбановым на киностудии «Таджикфильм» в 1987 году. «События фильма происходят в Туркестане в 1928 году. Высоко в горах Памира затерялся кишлак Мин-Архар. Неподалеку от него пролегла тропа, по которой из-за границы проникают на советскую территорию басмачи и контрабандисты. Молодой охотник Джура и его возлюбленная Зейнаб помогают пограничникам сорвать их преступные замыслы», говорится в аннотации к фильму.

Автор статьи в журнале АН РТ подверг критике и другие популярные в советское время фильмы. «Такие картины как «Рустам и Сухроб» и «Кузнец Кова» по мотивам поэмы «Шахнаме» Фирдоуси были сняты с учетом коммунистической идеологии и теории классовой борьбы», пишет он.

Давлат Худоназаров Радио Озоди

Давлат Худоназаров, таджикский режиссер и бывший председатель Союза кинематографистов СССР, считает, что хотя фильмы в советское время снимали с учетом коммунистической идеологии, они не противоречат национальным ценностям. «У каждой картины своя история, своя философия, свой уровень… Да, многие советские картины «Таджикфильма» трудно назвать шедеврами. Но показывать эти фильмы или нет – должно решать руководство телеканала. Лично я против запрета показа этих фильмов по ТВ», сказал известный режиссер в телефонной беседе с Радио Озоди 10 января.

Сафар Хакдод Радио Озоди

Сафар Хакдод, председатель Союза кинематографистов Таджикистана считает, что советские фильмы еще не утратили свою актуальность. “Роли в фильме «Джура - охотник из Минархара» сыграли представители разных народов. Это не историческая картина. Это художественное произведение. Я несколько раз смотрел этот фильм и не обнаружил ничего, оскорбляющее таджикскую нацию. Что касается киноэпопеи Бориса Кимягарова по мотивам «Шах-наме»… Картин с таким высоким уровнем у нас раз-два и обчелся... Бимбулат Ватаев в роли Рустама и Хошим Гадоев в роли Сухроба просто великолепны. Да, можно запретить показ этих фильмов. Но мы пока абсолютно ничего не можем предложить взамен», говорит Сафар Хакдод.

Автор статьи в журнале «Илм ва чомеа» предлагает создать фильмы, которые соответствуют национальной идеологии. Но таджикский режиссер и сценарист Искандар Усмонов говорит, что в условиях финансового кризиса снимать новые фильмы почти невозможно. «У нас давно пылятся на полках готовые сценарии. В том числе, о национальном самосознании. И еще долго они будут лежат, потому что нет денег – нет фильма».

Радио Озоди

На киностудии «Таджикфильм» в разные времена снимались такие фильмы, как «Гляди веселей», «Смерть ростовщика», «Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухроб», «Звезда в ночи», «Сказание о Сиявуше», «Ниссо», «Телохранитель», «В талом снеге звон ручья», «Семейные тайны», «Говорящий родник», «Юности первое утро», «Дополнительный прибывает на второй путь», «Встреча у старой мечети» и другие.

Бимбулат Ватаев в роли Рустами в киноэпопеи по мотивам поэмы "Шахнаме" Фирдоуси

Последняя картина в «Таджикфильме» («Муаллим», режиссер Носир Саидов, автор сценария Сафар Хакдод) была снята в 2014 году. Главные роли в фильме исполнили Марат Орипов, Рахмондусти Курбониен, Курбони Собир, Абдукарим Машрабов и иранская актриса Махноз Афшор. Музыку к фильму написал известный композитор и певец Далер Назаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с интеллигенцией в марте прошлого года поручил в ближайшие два года объединить «Таджикфильм» и «Таджиккино» и принять меры по улучшению этой сферы.