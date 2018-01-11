Джамшед Нурмахмадзода говорит о доверии населения к банковской системе. Президент же назвал банковскую систему «тормозящей» экономику страны.

Размер неактивных кредитов (кредиты с истекшим сроком) проблемных банков Таджикистана сократился в течение прошлого года на 9,7%. На начало нынешнего года такие кредиты составили 37,1% от общего объема остатков кредитов. Об этом сообщил глава Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода накануне, 10 января, в ходе расширенного заседания с участием руководства отечественных и зарубежных кредитных организаций.

Во встрече приняли участие представители Фонда страхования сбережений физических лиц, Ассоциации банков Таджикистана и Бюро кредитной истории.

По его словам, общий остаток депозитов на начало этого года составил 9,2 млрд. сомони, что остается на одном уровне с этим же периодом 2017 года.

Нурмахмадзода отметил, что объем депозитов за исключением двух проблемных банков («Точиксодиротбонк» и «Агроинвестбанк») за год вырос на более 1,7 млрд. сомони или на 30,4%. «Это свидетельствует о доверии населения к банковской системе», - считает он.

Глава НБТ подчеркнул, что общий размер выданных в прошлом году кредитов за исключением этих двух банков увеличился на 998 млн. сомони или на 15,1%.

Он заявил, что банковская система в прошлом году находилось под негативным влиянием внешних факторов.

«Несмотря на сложную политическую и финансовую обстановку в мире, а также изменения стоимости основных экспортных товаров и продукции», макроэкономические показатели страны в 2017 году Нурмахмадзода оценивает положительно.

Между тем, президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего последнего обращения к парламенту сказал, что состояние кредитно-денежной системы страны, в особенности давление на курс национальной валюты, неустойчивость банковского капитала, недостаточный уровень кредитования национальной экономики и привлечения инвестиций вынуждают нас принять неотложные меры в этом направлении.

Он отметил, что в 2017 году объем кредитования со стороны банков по сравнению с 2016 годом снизился на 4 процента

Президент пояснил, что такое положение возникло в результате недостаточной деятельности, безответственности руководителей ряда коммерческих банков, в том числе «Агроинвестбанка» и «Точиксодиротбанка».

«После государственной рекапитализации двух системообразующих банков с целью улучшения их финансового положения и выдачи сбережений клиентам был проделан ряд работ. Но проделанных работ недостаточно для полного оздоровления финансового состояния этих банков», - сказал он.

Эмомали Рахмон поручил правительству страны в кратчайшие сроки подготовить и реализовать план мероприятий по реструктуризации и оздоровлению деятельности акционерных обществ «Точиксодиротбонк» и «Агроинвестбонк».

Президент сказал, что сбережения кредитных организаций к 30 ноябрю 2017 года составили почти 9 миллиардов сомони, что по сравнению с тем же периодом 2016 года меньше на 464 миллионов сомони или на 5 процентов.

Он подчеркнул, что анализ структуры выделенных в течение 11 месяцев 2017 года кредитов показывает, что его объем на производственное предпринимательство увеличился всего на 4 процента, а в сферах обслуживания на 43 процента.

«Такое состояние оказывает отрицательное влияние на уровень развития реальных сфер экономики и особенно процесса индустриализации в стране», - считает президент.

В связи с этим глава государства поручил НБТ «принять конкретные меры в части проведения надлежащей денежно-кредитной реформы, сохранения стабильности курса национальной валюты, уровня цен, деятельности банков, контроля за соблюдением банковского законодательства и его совершенствования, снижения уровня рисков и внедрения корпоративных методов управления».

«Одним из главных тормозов, препятствующий экономическому развитию страны, является несовершенная банковская и денежно-кредитная система», - заключил тогда президент.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus