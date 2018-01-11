Глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода поручил главам районов и городов области подготовиться к приему гостей из ГБАО на высшем уровне.

Данное поручение глава области дал накануне в ходе совещания по итогам 2017 года.

Гулмахмадзода напомнил, что в 2018 году в области будут проходить Дни культуры ГБАО.

«В эти дни мероприятия намечены во всех городах и районах области. В связи с этим уже сегодня начинайте подготовку к приему гостей», - поручил глава области.

Также Гулмахмадзода сообщил, что республиканские мероприятия, посвященные международному празднику Навруз, в 2019 году пройдут в районе Джалоллиддини Балхи.

Глава области поручил начать подготовительные работы и в этом направлении.

В частности, приступить к строительству в районе Дж. Балхи нового стадиона на 15 тыс. мест.

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