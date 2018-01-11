President Emomali Rahmon introduced a number of staff changes yesterday.
Душанбе и Ташкент договорились! И по визе и по границе
Таджикская валюта за год обесценилась к доллару почти на 12 процентов
Власти Китая решили запретить производство биткоинов
Глава МВД Туркменистана получил последнее предупреждение от президента
Милиция задержала крупного должника обанкротившегося «Точпромбанка»
Аэропорт Астаны закрыт из-за погодных условий
Хатлон начал готовиться к встрече гостей из ГБАО и празднованию Навруз-2019