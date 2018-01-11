Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астана в целях обеспечения безопасности полётов по причине метеоусловий закрыт предварительно до 13:00, сообщает CA-News со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию по своим рейсам в колл-центрах авиакомпаний.

Синоптики рассказали о погоде на 11-13 января. По информации Казгидромета, на большей территории республики ожидаются снегопад и сильный ветер.

"Атмосферные фронты, связанные с высотным циклоном, в предстоящие трое суток будут перемещаться через территорию Казахстана. И с ними в большинстве областей ожидаются снегопады, сильные западные и северо-западные ветры, в северных, центральных и восточных областях метели, на юге и юго-востоке гололед", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что над севером Скандинавского полуострова уже формируется холодный антициклон, который постепенно будет смещаться в юго-восточном направлении и уже 13 января вызовет значительное понижение температуры воздуха на большей части Казахстана.

В Астане также отменили занятия для школьников и студентов колледжей, передает Тengrinews.kz. Соответствующая информация была опубликована на сайте управления образования столицы.



"11 января 2018 года в связи с ухудшением погодных условий (штормовое предупреждение), занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой смены, а также для студентов 1-2 курсов колледжей отменяются", - говорится в сообщении.

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