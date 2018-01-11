Сотрудниками милиции по подозрению в не возврате банковского кредита задержан 44-летний житель города Гиссара.

В 2014 году задержанный для развития своего бизнеса в филиале «Таджпромбанка» в Гиссаре он взял кредит в размере 150 тыс. сомони со сроком погашения в течении 18 месяцев, сообщает пресс-служба МВД РТ.

«Подозреваемый выплатил банку проценты по основному кредиту в размере более 110 тыс. сомони, а оставшиеся $7 тыс. потратил на личные нужды. Таким образом, своими действиями, мужчина нанес указанному банку материальный ущерб в размере более 193,5 тыс. сомони», - сообщает пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, сложности у «Таджпромбанка» начались несколько лет назад. В 2016 году из-за финансовых затруднений там ввели внешнюю администрацию. Позднее управление вернули прежнему руководству. При этом Национальный банк Таджикистана решил предоставить ему рефинансирование на 450 млн сомони ($56 млн). Однако в начале 2017 года «Таджпромбанк» был ликвидирован, его имущество выставлено на продажу. Бывшего руководителя банка Джамшеда Зияева неофициально обвиняли в незаконной выдаче кредитов, растратах и присвоении денег вкладчиков.

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