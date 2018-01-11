Строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков объявлен министру внутренних дел Туркменистана Искандеру Муликову. Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, соответствующее распоряжение 10 января во время заседания Государственного совета безопасности подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, передает CA-News.

Строгий выговор главе МВД объявлен «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные недостатки в подборе и расстановке кадров», говорится в сообщении.

По сведениям туркменской службы радио «Азатлык», над Министром внутренних дел Туркменистана уже давно сгущаются тучи и он в прошлом году несколько раз сам пытался уйти в отставку.

43-летний Искандер Муликов, который в прошлом году получил два строгих выговора, ссылался на ухудшение здоровья, рассказывали источники в правительстве Туркменистана, говорившие на условиях анонимности.

Один из наших собеседников в июле 2017 года утверждал, что министр внутренних дел, по крайней мере, один раз лично обращался к президенту с просьбой об отставке, но ему было отказано.

«Он подходил к «главному» (президенту Бердымухамедову – ред.) и просил принять его отставку в связи с ухудшением здоровья. Но он отказался принимать. Муликов находится в очень сложном положении, потому что знает, что очень скоро «главный» его публично уволит с работы. Очень возможно, что Муликову грозит, то же самое, что и Халлыеву (бывший генпрокурор Аманмырат Халлыев – ред.), поэтому он хочет сам уйти», - говорит источник близкий к правительству.

Напомним, бывший генеральный прокурор Аманмырат Халлыев был публично уволен президентом Бердымухамедовым в мае прошлого года. Тогда же Муликов получил от президента строгий выговор. Источники в правительстве, сообщали о том, что Халлыев после увольнения был заключён под стражу вместе с десятками бывших сотрудников силовых ведомств. О дальнейшей судьбе Халлыева до сих пор ничего не известно.



42-летний Искандер Муликов возглавляет Министерство внутренних дел Туркменистана с 29 мая 2009 года. Назначенный на эту должность в 34 года, он стал самым молодым министром внутренних дел и занимает этот пост дольше своих предшественников. Также, в отличие от предыдущих министров, за время своей деятельности он получил больше строгих выговоров от президента, чем все остальные. Два из них в мае и июне прошлого года, в течение меньше чем одного месяца.

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