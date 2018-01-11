Старший брат лидера запрещенной в ряде стран террористической организации «Исламское движение Узбекистана» Тахира Юлдаша – Зохид Юлдашев считает, что реформы, проводимые новым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, открывают глаза таким заблудшим как он, сообщает узбекский интернет-портал «Daryo.uz».

Вышедший недавно на свободу после 23-летнего отбывания наказания в одной из узбекских тюрем Зохид Юлдашев отметил, что внимательно выслушал 4-часовое послание президента Мирзиёева парламенту Узбекистана 22 декабря прошлого года.

«Президент Мирзиёев заботится о народе, проводимые им политика и действия нравятся народу, он открывает глаза таким заблудшим, как я», - заявил З. Юлдашев.

Далее он отметил, что после выхода в октябре 2017 года на свободу открыл лепешечную, намерен отрыть кондитерский цех.

Он выразил признательность местным властям за поддержку его бизнеса, и заявил, что «хочет принести пользу народу».

Напомним, Тохир Юлдаш, увлёкшись идеями радикального ислама, стал одним из активистов и руководителей неправительственных исламских организаций. Провозгласив себя эмиром, в 1991 году организовал и возглавил исламистскую организацию «Адолат уюшмаси» («Общество справедливости»), впоследствии принял активное участие в создании экстремистской организации «Ислом лашкарлари», а также являлся одним из основателей военизированной группировки «Товба». В период безвластия, последовавшего после распада СССР, создал в г. Наманган параллельные властные структуры, в составе которых исполнял функции шариатского судьи. В Уйчинском районе Наманганской области находилась тюрьма, где содержались осужденные преступники и противники установленного Юлдашом режима. В 1993 году бежал в Афганистан. Вместе с Джумой Намангани в 1996 году создал Исламское движение Узбекистана.

Трое братьев Тахира Юлдаша — Мадамин, Мухаммад и Зохиджон — были арестованы узбекскими спецслужбами в 1997 году. Его мать Кароматхон все время жила в Намангане. Периодически она была вынуждена выступать по местному телеканалу с проклятиями в адрес сына.

В 1999 году, Тохир Юлдаш организовал и руководил вторжением исламских боевиков через Таджикистан в Баткенскую область Киргизии. Однако в ходе боёв вторжение исламистов было отбито, и боевики вернулись в Афганистан.

17 ноября 2000 года приговором Верховного суда Узбекистана Юлдаш был признан виновным в организации террористических актов в Ташкенте 16 февраля 1999 года, расцененных официальными властями, как попытка государственного переворота, и заочно приговорён к смертной казни.

В конце 1999 — начале 2000 года Тахир Юлдаш развернул активную деятельность с целью объединить все силы, оппозиционные президенту Узбекистана Исламу Каримову.

Укрывался на территории Афганистана, во главе отряда боевиков примкнул к движению Талибан, в период проведения контртеррористической операции НАТО отступил в Пакистан. Утратив возможность руководить исламистским движением Узбекистана непосредственно, продолжал вести пропаганду идей ИДУ путем видеозаписи собственных лекций и воззваний, которые до настоящего времени распространяются его сторонниками среди радикально настроенных мусульман в странах Средней Азии.

Информация об уничтожении Т. Юлдаша неоднократно распространялась как представителями сил международной коалиции, так и афганской полицией. Согласно последнему сообщению, лидер ИДУ был тяжело ранен в результате ракетного удара, нанесенного американским беспилотным летательным аппаратом в августе 2009 года и впоследствии скончался в госпитале.

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