Замначальника московского следственного изолятора «Матросская тишина» уволили после прокурорской проверки сообщений о комфортабельных «вип-камерах» в СИЗО. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.

В пресс-службе ФСИН РБК рассказали, что по поручению директора ФСИН были назначены «комплексные проверки» условий содержания подследственных и обвиняемых «Матросской тишины».

​«В настоящее время одна из них завершена, по результатам которой один сотрудник (заместитель начальника учреждения по оперативной работе) уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили РБК в ведомстве.

Документы с результатами проверки переданы в следственные органы, уточнили в пресс-службе ФСИН.

О том, что в одном из корпусов «Матросской тишины» функционируют комфортабельные «вип-камеры» с элементами роскоши, в которых на особых условиях содержатся некоторые заключенные, рассказала в статье для «Московского комсомольца» правозащитница и журналист Ева Меркачева. По ее словам, одновременно в СИЗО есть камеры, где заключенных содержат в ужасных условиях.

После появления публикации прокуратура пообещала провести проверку. Накануне также стало известно, что по итогам проверки прокуратура вынесла представления об устранении нарушений в адрес руководства УФСИН и потребовала возбудить уголовное дело против руководства изолятора по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным Общественной наблюдательной комиссии Москвы, в которую входит автор статьи о «вип-номерах» Ева Меркачева, для того чтобы попасть в камеру, где есть большие телевизоры, душ, полки и холодильники, а также разрешено пользоваться мобильными телефонами и общаться с другими заключенными (что запрещено процессуальными нормами), необходимо заплатить около 1 млн руб.

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