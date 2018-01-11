В ходе совместного рейда сотрудников милиции и прокуратуры «Подросток» в одном из интернет-кафе в ночное время была задержана группа молодёжи.

«Ночью 10 января в ходе сотрудниками прокуратуры и ОМВД района Исмоили Сомони была задержана группа молодёжи, в том числе 3 несовершеннолетних. Они были доставлены в ОМВД района Исмоили Сомони, с ними была проведена разъяснительная беседа и, согласно Закону «Об ответственности родителей» составлены протоколы об административном правонарушении в отношении их родителей», - сообщается на сайте МВД страны.

Источник в МВД отметил, что сейчас у школьников каникулы, и они ходят в места, посещение которых для них запрещено по закону.

«Цель рейда - предотвращение нежелательных действий среди молодежи и школьников», - отметил источник.

Напомним, что мэр Душанбе Рустам Эмомали запретил подросткам посещать интернет-кафе в ночное время. Такое решение столичный градоначальник принял 6 июня 2017 году. Оно подписано в целях защиты интересов несовершеннолетних, профилактики правонарушений с их стороны, выполнения установок президента Таджикистана.

Мэр обязал все столичные развлекательные центры и интернет-кафе повесить при входе в эти заведения объявления о данном запрете.

Родители подростков будут привлечены к ответственности, если их детей застанут в неположенном месте

Тогда же мэр города поручил столичному управлению МВД Таджикистана принять меры по выявлению несовершеннолетних, которые в ночное время посещают развлекательные центры и интернет-кафе, а также по привлечению их родителей к соответствующей ответственности.

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