В Центральном банке (ЦБ) Узбекистана созданы подразделения для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, а также образована служба по защите прав потребителей услуг. Указ о совершенствовании деятельности банка подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, пишет ИА Фергана.

Указ устанавливает новые стратегические ориентиры деятельности ЦБ, реорганизует часть подразделений банка, вводит ограничения на работу с коммерческими банками.

Стратегическими ориентирами определены стабильность цен, стабильность и развитие банковской и платежной систем.

Приоритетными направлениями банка названы кардинальное совершенствование денежно-кредитной политики, развитие статистической, аналитической и исследовательской баз, реализация комплексных мер по укреплению финансовой устойчивости небанковских кредитных организаций и обеспечение защиты прав и законных интересов потребителей.

ЦБ запретили участвовать в уставном фонде управляющих компаний, инвестиционных компаний и фондов, а также непрофильных банковской деятельности хозяйствующих субъектов. Также запрещена реализация в собственность коммерческим банкам предприятий, имеющих непогашенную задолженность по кредитам или являющихся банкротами.

Решением президента частично изменена структура ЦБ. Так, образован Комитет банковского надзора и Кредитный комитет Центрального банка, которые отвечают за поддержание стабильности банковской системы, защиту интересов вкладчиков и кредиторов.

На базе департамента по работе с обращениями физических и юридических лиц ЦБ образована Служба по защите прав потребителей банковских услуг ЦБ. В числе ее функций – повышение уровня финансовой доступности и финансовой грамотности населения.

Кроме того, указ ликвидирует Республиканский банковский совет, Республиканскую комиссию по денежно-кредитной политике и Республиканскую комиссию по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет; упразднена и подведомственная организация - агентство по развитию финансового сектора Узбекистана при ЦБ.

В 2018-2019 годах ЦБ должен внедрить современные системы кадровой службы, сформировать качественный кадровый резерв и повысить результативность труда сотрудников.