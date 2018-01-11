В Узбекистане будет создан специальный международный совет экспертов Buyuk Kelajak («Великое будущее»), который займется разработкой стратегии развития страны до 2035 года, сообщает Uzdaily.uz.

Поскольку утвержденная ввластями страны стратегия действий включает в себя пять направлений: внешнюю политику, модернизацию госуправления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики и социальные реформы, в состав Buyuk Kelajak войдут специалисты в указанных сферах.

Предпочтение отдается выходцам из Узбекистана, работающим в зарубежных или международных компаниях, успешным топ-менеджерам и бизнесменам.

«Фергане» стали известны имена нескольких экспертов, которых привлекут в процесс разработки модели развития страны. В Buyuk Kelajak войдут совладелец российского банка «Восточный» Шерзод Юсупов, стоявший у истоков формирования Агентства стратегических инициатив; Нури Тураев, имеющий опыт работы в крупном американском финансовом конгломерате Merrill Lynch, а также отвечавший за развитие международных проектов Сбербанка и ВТБ.

Исполнительный директор экспертного совета, юрист и правозащитник Бахром Исмаилов сообщил «Фергане», что для включения в состав органа рассматриваются кандидаты со всего мира. Параллельно ведется работа по открытию представительств Buyuk Kelajak в США, Великобритании и Китае.

Подобные экспертные советы существуют во многих странах мира, например, во Франции, в Австралии, США. В частности, в состав подобного органа при правительстве России входит уроженка Узбекистана, главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, являющаяся супругой миллиардера Алишера Усманова, который также имеет непосредственное отношение к Узбекистану.