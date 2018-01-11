В Ташкенте прошел открытый чемпионат Центральной Азии по каратэ-до WKF. Таджикистан выступил на престижных соревнованиях успешно, выиграв девять медалей различного достоинства.

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана, Туркменистана и Казахстана. Победители определялись по двум направлениям — ката и кумитэ. Спортсмены состязались в возрастных категориях от 14 лет и старше 18 лет.

В состав спортивной делегации Таджикистана вошли двадцать четыре спортсмена, тренеры Вадим Джо-Чун-Си и Бадриддин Умедов, сообщает Sputnik.

В категории 14-15 лет Алишер Каюмов в весе 70 кг выиграл серебро, а в командном ката сборная Таджикистана (Тошканов Далер, Точибоев Азамат, Боймирзоев Шахзод) стала третьей.

В категории 16-17 лет Тешаев Мухаммад (55 кг) выиграл золото, Зиёев Азим (76 кг) – серебро, а Давлатова Нигина (53 кг), Махмадов Хочикурбон (61 кг) и Шарипов Абдувахоб (68 кг) – бронзы.

В категории 18 лет и старше Кахоров Абдукахор (67 кг) завоевал бронзу, а в командном кумитэ сборная Таджикистана (Баротов Далер, Файзуллоев Носиршайх, Кахоров Абдукахор, Дадобоев Амир, Рахимов Рачаббек) выиграла бронзу.

В прошлом сезоне сборная Таджикистана по каратэ-до также выиграла золотые медали открытого чемпионата Европы и Кубка мира в Чехии. Асадбек Фатоев в возрастной группе 14-15 лет в весе 63 кг выиграл два золота – в разделах WKF и иппон кумитэ. Ходжикурбон Махмадов (55 кг, 16-17 лет) в разделах WKF и иппон кумитэ также выиграл два золота.

Медали высшей пробы также на счету Умеда Сафарова (68 кг, 16-17 лет) в разделах WKF и иппон кумитэ. А Бадриддин Умедов среди взрослых (+18 лет) в разделе WKF выиграл одно золото.

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