Национальная сборная Таджикистана по футзалу под руководством главного тренера Хусейна Шодиева начала подготовку к финальной части чемпионата Азии-2018.

На учебно-тренировочный сбор в Душанбе главный тренер команды Хусейн Шодиев вызвал 16 игроков – 2 вратарей и 14 полевых игроков.

По итогам столичного сбора рулевой сборной должен определить двух игроков, которые останутся дома, а 14 остальных попадут в окончательную заявку для участия в чемпионате Азии-2018.

Как сообщил официальному сайту ФФТ менеджер сборной Таджикистана по футзалу Фируз Юсуфзода, игрок столичной команды «Соро компания» Мансур Эргашев, который был капитаном сборной в отборочном турнире, из-за занятости на работе (игрок является сотрудником Национального банка страны), не сможет помочь национальной команде Таджикистана в финальной части чемпионата Азии.

Напомним, что на чемпионате Азии-2018, который пройдет с 1 по 11 февраля в Китайском Тайбэе, сборная Таджикистана сыграет в группе «В», где ее соперниками будут сборные Узбекистана, Японии и Южной Кореи.

Расширенный состав национальной сборной Таджикистана по футзалу:

Вратари: Фируз Бекмуродов («ДИСИ Инвест»), Муродулло Аликулов («Сино»);

Полевые игроки: Дилшод Саломов, Собирджон Гуляков, Шавкат Халимов, Рахмонали Шарипов, Умед Кузиев (все – «ДИСИ Инвест»), Файзали Сардоров, Некруз Алимахмадов, Мухаммад Шарипов, Икбол Воситзода, Умед Мирзорахимов (все – «Сипар»), Сиёвуш Каюмов, Фируз Сангов (оба – «Соро компания»), Баходур Ходжаев («Садовая»), Рустам Хамидов («Сан Сити», Кыргызстан).

Главный тренер – Хусейн Шодиев.

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