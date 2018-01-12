Президент России Владимир Путин заявил, что американская администрация хотела бы видеть Алексея Навального в числе руководителей России. Такое мнение президент высказал на встрече с главными редакторами российских СМИ, сообщает ТАСС.

Путину задали вопрос о решении ЦИКа, который отказался допустить Навального до выборов президента, и о реакции США на это решение. Представитель Госдепартамента ранее выразил обеспокоенность в связи с «применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов и до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков».

Отвечая на вопрос, Путин сказал: «Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации <…>, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны».

Как пишет Медуза, Алексей Навальный в течение 2017 года активно проводил избирательную кампанию, собираясь баллотироваться в президенты России. Он создал сеть штабов и регулярно проводил митинги в регионах, на которые собирались тысячи людей. Финансировали кампанию за счет добровольных пожертвований.

В 2016 году в программе «Вести недели» показали сюжет, в котором рассказывалось о сотрудничестве Навального с британскими и американскими спецслужбами. Навальный просил ФСБпроверить информацию о его «подрывной деятельности». Проверками также занимались Генпрокуратура и Следственный комитет. О результатах этой работы ничего не известно.

Навальный подавал в суд на ВГТРК в связи с выходом сюжета, однако его иск о защите чести и достоинства был отклонен.