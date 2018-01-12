Российский нападающий столичного футбольного клуба, действующего чемпиона республики - «Истиклол» Дмитрий Барков отправился на просмотр в ташкентский «Локомотив».

Вместе с чемпионом Узбекистана Дмитрий Барков улетел на учебно-тренировочные занятия в Объединенные Арабские Эмираты.

«Железнодорожники», активно готовящиеся к новому сезону Лиги чемпионов Азии, проведут в рамках сбора в Дубае четыре контрольные встречи, сообщает официальный сайт «Истиклола».

Напомним, что несколько дней назад в составе кашкадарьинского «Насафа» на сбор в Турцию улетел еще один футболист «Истиклола» Джахонгир Алиев.

Ранее нападающий сборной Таджикистана и футбольного клуба «Истиклол» Манучехр Джалилов подписал контракт сроком на один год с индонезийской командой «Шривиджая». Информация опубликована на сайте transfermarkt. Немецкий сайт оценивает таджикского форварда в 200 тысяч евро. Джалилов станет вторым по стоимости игроком клуба после сенегальца Мамаду Ндиайе (500 тыс. евро).

Манучехр Джалилов сам высказался за переезд и в декабре прошлого года улетел в город Палембанг на медобследование. После успешно пройденных процедур с нападающим было подписано годовое соглашение.

«Рад, что перешел в «Шривиджая». Естественно, переход в чемпионат Индонезии – это новый вызов для меня, возможность попробовать свои силы за рубежом. Надеюсь помочь команде достичь новых целей», — сказал Манучехр Джалилов.

Также из «Истиклола» в чемпионат Индонезии перебрались полузащитники Нуриддин Давронов («Мадура Юнайтед») и Фатхулло Фатхуллоев («Персела Ламонган»), со всеми игроками заключены краткосрочные годовые контракты. Сайт transfermarkt уточняет, что Джалилов и Давронов, кроме таджикистанского гражданства, имеют российские паспорта.

Следует отметить, что «Истиклол» дважды выходил в финал Кубка АФК и практически в одиночку заработал для таджикистанского футбола повышение в классе и путевку в Лигу чемпионов в сезонах 2019/2020.

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