Национальный авиаперевозчик Таджикистана «Таджик Эйр» увеличивает частоту полетов в столицу Индии. С 16 января полеты по направлению Душанбе-Дели-Душанбе будут осуществляться два раза в неделю.

«Регулярные рейсы будут выполняться на комфортабельном авиалайнере «Boeing 737-300» два раза в неделю – по вторникам и пятницам», - сообщил «АП» пресс-секретарь ОАО «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев.

В настоящее время полеты осуществляются только по вторникам.

По словам Хайруллоева, продолжительность полёта в одно направление составляет 2 часа 30 минут. Стоимость билетов в оба направления – 3 953 сомони.

Авиакомпания «Таджик Эйр» на данный момент выполняет рейсы по следущим направлениям: Алматы, Бишкек, Дели, Тегеран, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, а также в Худжанд и Хорог.