В Таджикистане сегодня утром в 8:40 произошло землетрясение, сила толчков которого в эпицентре составила 5 баллов. Жертв и разрушений не зарегистрировано, сообщает Геофизическая служба Академии наук Таджикистана.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 110 км северо-восточнее Душанбе, на территории Раштской долины, в 47 км юго-западнее от Нурабада и в 29 км восточнее от Рогуна.

Сила колебаний в эпицентре составила 5 баллов, в Душанбе ощущались толчки силой 3 балла, в Нурабаде – 2 балла.

Между тем, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда в эпицентре землетрясения составила 4.9.

Эпицентр толчков находился на территории в 120 км восточнее Душанбе, в 50 км севернее Муминабада, и в 36 километрах северо-восточнее Рогуна на глубине 51 км.

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