Дональд Трамп непристойно отозвался о странах Третьего мира во время совещания в Овальном кабинете по вопросам легализации некоторых категорий иммигрантов. Он употребил скабрезное слово в отношении бедных стран, из которых в США приезжают иммигранты, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Трамп назвал такие страны, как Гаити, Сальвадор и государства Африки, словом shithole.

"Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из [замаранных экскрементами] стран?" - цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий, пишет Би-Би-Си.

Радио "Свобода" пишет, что на состоявшейся в четверг встрече с законодателями в Белом доме, посвященной реформе иммиграционной политики, президент США якобы задал вопрос: «С какой стати мы должны принимать у себя людей из дерьмовых стран?».

Глава Белого дома считает, что американская иммиграционная система должна отдавать предпочтение выходцам из преуспевающих стран, таких как Норвегия, например.

Ряд законодателей-демократов осудил реплику президента, назвав ее расисткой, в то время, как некоторые республиканцы выразили разочарование словами президента.

Информацию о случившемся первой обнародовала The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Главной темой беседы была легализация незаконных мигрантов, которых в юном возрасте привезли в Америку их родители. Узнав, что среди них есть гаитяне, Трамп поинтересовался, нельзя ли сделать так, чтобы их амнистия не коснулась. «К чему они нам?» – спросил президент, пишет "Свобода".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах не стал оспаривать эту информацию, сказав лишь, что в отличие от вашингтонских политиков, озабоченных в первую очередь благом иностранцев, президент Трамп неизменно ставит во главу угла интересы американцев.

И поэтому хочет, чтобы Америка последовала примеру тех государств, которые ввели у себя так называемую «балльную» систему приема иммигрантов, основанную на их профессиональных знаниях и способности адаптироваться к новым условиям жизни.

"Подобно тому как другие страны принимают иммигрантов по их заслугам, - продолжил Шах, - президент Трамп борется за постоянные решения, которые сделают нашу страну сильнее за счет приема тех, кто способен внести свой вклад в наше общество, способствовать росту нашей экономики и ассимилироваться в нашей великой стране".

По словам законодателей, республиканцы и демократы близки к достижению компромиссного решения о будущем незаконных мигрантов, которые выросли в США.

Депортация угрожает сотням тысяч людей

Между тем, Русская служба Би-Би-Си напоминает, что осенью администрация Трампа приостановила действие директивы, изданной президентом Обамой и предписывавшей иммиграционным властям не предпринимать никаких действий к взрослым детям нелегальных иммигрантов, ввезенных в страну в несовершеннолетнем возрасте, получивших образование и не совершавших никаких правонарушений.

Трамп высказывался за предоставление этим людям постоянного статуса с перспективой получения американского гражданства, но увязывал это решение с выделением денег на строительство обещанной им во время предвыборной кампании стены на границе с Мексикой. Компромисс с конгрессом по этому вопросу до сих пор не достигнут.

На этой неделе администрация Трампа также лишила "временного защищенного статуса" 200 тысяч выходцев из Сальвадора, перебравшихся в США после разрушительного землетрясения 1991 года.

Ранее аналогичные решения были приняты в отношении беженцев из Гаити и Никарагуа, так что сотням тысяч из этих людей угрожает депортация на родину.

Высказывание Трампа незамедлительно вызвало поток осуждающих комментариев.

Седрик Ричмонд, чернокожий конгрессмен-демократ, указал, что слова Трампа представляют собой "новое доказательство, что его лозунг "Сделаем Америку снова великой" в реальности означает "Сделаем Америку снова белой".