В Душанбе официально открыт первый в стране Центр туристической информации, который будет предоставлять исчерпывающую информацию о Таджикистане, ее культуре и истории для туристов

Официальное открытие Центра, который оснащен современным оборудованием и передовыми технологиями, состоялось накануне. Центр разместился в здании Комитета по развитию туризма Таджикистана

«Открытие центра приурочено к Году развития туризма и народных ремесел, - сказал «АП» источник в Комитете.

По словам источника, главная задача Центра - информирование жителей других стран о туристических возможностях Таджикистана.

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«Главная задача - показать Таджикистан привлекательным для туристов, - говорит источник. - Центр будет предоставлять всю информацию о Таджикистане относительно туристических маршрутов, карт, путеводителей, которые позволят моментально найти сведения о достопримечательностях, местоположении различных объектов, в том числе гостиниц и других объектов обслуживания с условиями предоставления услуг. Также в центре будет предоставлена в различных медиа-форматах информация о ремеслах, истории, культуре, традициях, обрядах и обычаях различных регионов страны».

В интервью «АП» глава комитета по развитию туризма при правительстве РТ Нуъмон Абдугаффорзода сказал, что согласно подсчетам экспертов, каждый турист во время своих поездок в среднем тратит от 500 до 750 долларов США.

«Туризм также создает прямые и косвенные рабочие места. В процесс обслуживания туристов привлекаются работники туристических компаний, в том числе менеджеры, маркетологи, проводники, водители, переводчики и др.», - сказал Абдугаффорзода.

По его словам, туризм, в особенности экологический, способствует повышению благосостояния жителей на селе через обслуживание туристов путем создания маленьких гостиниц – хостелов, обеспечения продуктами, транспортного обслуживания, в том числе на велосипедах и лошадях, и других видов услуг.

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