На странице президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Facebook сегодня в прямом эфире транслировалась пресс-конференция вице-премьера Узбекистана, руководителя комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма Сухроба Холмуродова.

Он рассказал об инвестиционном климате в Узбекистане и попытался ответить на вопросы журналистов узбекских СМИ.

Руководителей министерств и ведомств Узбекистана, а также их пресс-секретарей обязали давать пресс-конференции и брифинги, которые с 12 января начала организовывать пресс-служба президента Узбекистана. Первым спикером стал Сухроб Холмурадов, - сообщает ИА «Фергана».

Как заявил пресс-секретарь президента Комиль Алламжонов, встречи с представителями СМИ планируется проводить на систематической основе. Чиновники будут отвечать на вопросы, касающиеся государственной и общественной жизни, руководствуясь девизом «не народ служит госорганам, а госорганы народу».

Алламжонов пообещал, что уже на следующий день после выхода какого-либо президентского постановления или указа руководитель соответствующего министерства или ведомства предстанет перед СМИ, чтобы разъяснить положения нового документа.

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