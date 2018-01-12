АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 13-14 ЯНВАРЯ 2018

13 января - в Театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится балет «Щелкунчик» Чайковского. Начало 17:00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 13 ЯНВАРЯ

2010 – Правительство РТ приняло постановление, согласно которому полномочия по реализации акций Рогуна наравне с ГСБ «Амонатбанк» получили и другие банки страны.

2012 – Таджикистан установил дипломатические отношения с Иорданским Хашимитским Королевством;

2016 – Национальный банк Таджикистана призвал население республики воздержаться от незаконного оборота иностранной валюты

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ЯНВАРЯ

1939 – Введена в строй первая в Таджикистане сейсмологическая станция «Душанбе».

1959 – В столице Таджикистана начал свою работу внеочередной XII съезд Коммунистической партии Таджикистана.

1972 – создано первое в республике Душанбинское кожевенно-обувное объединение

2016 – В Таджикистане ввели запрет на заключение браков между близкими родственниками;

2016 –- В Таджикистане приняты поправки для урегулирования процесса выбора имен для новорожденных детей со стороны их родителей-таджиков.

2017 - В Таджикистане полностью был снят лимит на подачу электроэнергии. Об этом впервые объявил президент Эмомали Рахмон.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, местами туман, в отдельных горных районах небольшой снег, туман. Ветер западный 4-9, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах 4-9 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем колебание от 6-11 тепла до 10-15 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 21-26 мороза, в районе Булункуля 35-37 мороза, днем 8-13 мороза, в районе Булункуля 15-17 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 5-10 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе - Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 10-12 тепла..

По городу Худжанд - Облачно, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 5-7 тепла..

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 0-2 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, местами осадки (дождь, снег), в отдельных горных районах небольшой снег, туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах 4-9 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем колебание от 6-11 тепла до 10-15 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 21-26 мороза, в районе Булункуля 35-37 мороза, днем 8-13 мороза, в районе Булункуля 15-17 мороза.

По районам республиканского подчинения - Облачно, местами осадки (дождь, снег), в отдельных горных районах небольшой снег, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 5-10 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе - Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 3-5 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Облачно, небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 0-2 мороза.