Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ближайшее время посетит Таджикистан с официальным визитом.

Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Таджикистана Эмомали Рахмона на имя главы Кыргызстана по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Убежден, что Ваш предстоящий официальный визит в Таджикистан придаст новый импульс многоплановому сотрудничеству двух стран и поднимет его планку на новые высоты в соответствии с коренными интересами наших братских народов», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте президента РТ.

«Добрососедские, дружеские отношения с Кыргызстаном, имеющие вековые исторические корни, всегда были и остаются одним из приоритетных векторов внешней политики Таджикистана. За истекший период стороны совместными усилиями добились позитивных результатов в развитии взаимодействия по всем ключевым направлениям сотрудничества. Это позволило создать серьезный задел для дальнейшего углубления таджикско-кыргызских отношений взаимовыгодного партнёрства», - отмечено в поздравительной телеграмме.

Эмомали Рахмон пожелал Сооронба. Жээнбекову доброго здоровья, счастья и достижения намеченных целей на благо процветания Кыргызстана, а его дружественному народу – мира и благополучия.

В ответной телеграмме президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков также пожелал Эмомали Рахмону «доброго здоровья и успехов в государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана - благополучия, мира и процветания».

«За четверть века, прошедших с момента установления дипломатических отношений, кыргызско-таджикское сотрудничество крепло и развивалось на принципах взаимного уважения, добрососедства, исторически сложившихся уз дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Между Кыргызстаном и Таджикистаном сложились прочные отношения, накоплен значительный опыт плодотворного взаимодействия на различных направлениях. Мы также активно сотрудничаем в рамках СНГ, ООН, ШОС, ОДКБ и других многосторонних структур», - отмечено в сообщении.

Глава Кыргызстана выразил убежденность, что «имеющийся положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию кыргызско-таджикских отношений во благо народов наших стран и укрепления стабильности и безопасности в регионе».