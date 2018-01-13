Мадина Худоназарова, 37-летняя гражданка Таджикистана, обратилась к Радио Озоди с просьбой спасти ее от рабства в Саудовской Аравии.

В телефонной беседе из города Бурайда, административного центра округа Эль-Касим, Мадина рассказала радио, что прибыла в Саудовскую Аравию 24 октября 2016 года по приглашению родственника бывшего мужа.

«Первые пять месяцев я работала служанкой в доме одного из местных жителей. Мне обещали, что ежемесячно буду получать $600. Но хозяева почему-то решили, что я могу довольствоваться и меньшей суммой и платили по $400. Условия жизни и работы, а также отношение членов семьи были ужасными, и я ушла», - говорит Мадина Худойназарова.

После этого, по ее словам, она на автобусной остановке разговорилась с мужчиной, который услышав ее историю, предложил работу в своем доме. «Мужчину звали Султон. Он поговорил с моим дальним родственником, заключил с ним контракт и весной 2017 года увез меня к себе», - рассказывает Мадина. По ее словам, условия жизни и работы в новом доме оказались намного хуже – за те же 400 нужно были работать с самого утра до поздней ночи.

Мне обещали $400 за уборку дома и приготовление завтрака. На самом деле, приходится работать с раннего утра до поздней ночи прислугой, нянькой, поваром.

Через некоторое время Мадина решила уволиться. Но не тут-то было. «Хозяин дома отказался вернуть мой паспорт. Он сказал, что заплатил моему родственнику 16 тысяч риалов ($1=3.75 риалов) и, по контракту, я должна работать у него еще один год».

Мадина говорит, что документов при себе не имеет, хозяин дома таки не оформил ей документы на временное проживание. «Мне обещали $400 за уборку дома и приготовление завтрака. На самом деле, приходится работать с раннего утра до поздней ночи прислугой, нянькой, поваром. Работа начинается в 9 утра и заканчивается в час или два часа ночи. И так без выходных. К тому же здесь хозяева с прислугой не церемонятся – их бьют и оскорбляют. Два последних дня я только плачу. Не могу больше терпеть оскорбления и унижения».

В МИД Таджикистана 12 января сообщили Радио Озоди, что помогут Мадине вернуться на родину. «Наше посольство в Эр-Рияде в связи с возникшей проблемой свяжется с местными властями», сказали в Управлении информации МИД РТ.

Осенью прошлого года Нурбиби Мансурова сообщила Радио Озоди, что компания «Имкон-2015» обманным путем вывезла ее в Саудовскую Аравию, где она попала в трудовое рабство. По ее словам, не было и дня, чтобы хозяйка дома и ее дочь не измывались над ней, били, оскорбляли и угрожали.

Женщина рассказала, что ранее хотела выехать на заработки в Россию, но ее сестры были против. «Однажды в столовую, в которой я работала на территории рынка Восейского района, пришел мужчина по имени Ходжи Искандар. Он и предложил мне работу в Саудовской Аравии», - вспоминает Нурбиби.

Поговорив с мужем и взяв его согласие, она вылетела в арабскую страну 10 августа 2016 года. Нурбиби пообещали работу сиделкой для престарелой женщины, с зарплатой в 600 долларов. Также ей пообещали, что раз в три месяца она сможет выезжать на родину к родным, а после двух лет работы сможет отправиться в паломничество к святыням Ислама. Однако на деле все вышло по-другому.

«Да, я присматривала за пожилой женщиной. Но меня каждый день избивали. После жалобы сын этой женщины перевел меня к себе домой, но там его жена и дочь издевались надо мной еще хуже», - рассказала Нурбиби.

Нурбиби Мансурова Радио Озоди

В начале этой недели таджикским властям удалось вызволить женщину из трудового рабства и вернуть на родину.

В сентябре прошлого года Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении трех компаний, которые занимались трудоустройством таджикистанцев в Саудовской Аравии. Фигурантами уголовных дел стали главы компаний «Джамол-2012», «Имкон-2015» и «Абдулкарим». Сообщается, что в 2016 году и первой половине 2017 года компании отправили в трудовую миграцию в Саудовскую Аравию нескольких таджикистанцев, в том числе двух женщин, однако на деле, вразрез с подписанным трудовым договором, их заставляли заниматься принудительным трудом в домах местных жителей, без выплаты заработной платы.

Расследование деятельности компаний и фирм по трудоустройству граждан началось после истории с гражданкой Таджикистана Шамсии Асаналишоевой, которая по ее словам, подверглась пыткам и избиениям в доме работодателя в Саудовской Аравии. Таджикские дипломаты в Саудовской Аравии помогли ей вернуться на родину. Шамсия Асаналишоева в беседе с Радио Озоди заявила, что подверглась пыткам и избиениям в доме работодателей в Саудовской Аравии. "Я прошла через все круги ада", заявила она тогда Радио Озоди. По ее словам, «в этой стране хозяева пытают, избивают и даже насилуют наших женщин, но они терпят и не жалуются, так как боятся лишиться своей работы».

По неофициальным данным Международной организации по миграции (IOM), сейчас около 200 таджикских женщин в возрасте от 18 до 30 лет работают прислугой в арабских странах. Ранее IOM оказывала содействие в возвращении на родину группы таджикских женщин, которых обманным путем вывезли в страны Ближнего Востока и заставляли заниматься проституцией.