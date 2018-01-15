В Северо-Казахстанской области имамы приняли решение запретить «излишества» и богато накрытые столы во время поминок и проведения других связанных с религией обрядов. Собрание имамов прошло 12 января в мечети «Кызылжар» в Петропавловске, сообщает CA-News.

По словам имамов, цель принятого ими решения — положить конец расточительству, противоречащему канонам шариата, и облегчить материальную нагрузку на семьи, которые лишились родных и проводят поминальные обеды.

Имамы сообщили, что налагают запрет на дорогостоящие угощения во время поминальных обедов, на предоставление участвовавшим в ритуале погребения людям дорогих вещей, одежды, ковров. За исполнением этого решения, как сообщается, обязаны будут следить имамы областной, городских, районных и сельских мечетей, а также муллы и хаджи.

Напомним, летом 2017 года в соответствующий закон в Таджикистане также были внесены изменения.

Серьёзные изменения были предложены в статью 11 действующего Закона, регулирующую обряды похорон и траура.

Согласно предложениям, все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды, в том числе обряды «третьего дня», «сорокового дня» и «годовщины».

В других обрядах, таких как «оши сари тахта», «душанбеги», «джумаги», «хафт», «бист» и «шашмохаги» также запрещается убой скота и предоставление еды.

С целью упорядочения проведения обрядов похорон и траура порядок их проведения будет определять уполномоченный орган.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus