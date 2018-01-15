Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он «не расист». Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Я наименее расистский человек, у которого когда-либо брали интервью», — добавил также президент, заметив, что он «готов, способен и будет» продлевать программу защиты детей незаконных мигрантов в США Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), о которой ранее на своей в Twitter заявлял, что она «возможно, мертва». Этот проект был запущен в 2012 году предыдущим президентом США Бараком Обамой. Согласно ему дети незаконных мигрантов могут избежать депортации и впоследствии получить разрешение на работу в Штатах.

Именно эту программу Трамп, как сообщали ранее источники CNN, The Washington Post, CBS и Reuters, обсуждал 9 января на закрытом заседании членов администрации, палаты представителей и сенаторов от обеих партий в Белом доме, когда произнес фразу: «Почему мы принимаем всех этих людей из вонючих дыр, которые приезжают сюда?» — имея в виду, по словам присутствовавших на мероприятии, мигрантов в США из Гаити, Сальвадора и ряда африканских стран.

Эти слова вызвали протест со стороны общественности, представителей иностранных государств и ООН. В частности, расистскими их назвали представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл и экс-госсекретарь США, главный соперник Трампа в президентской гонке 2016 года Хиллари Клинтон. Панамский посол в Штатах в свою очередь в знак протеста против против выражений главы США покинул свой пост.

В Белом доме, комментируя случившееся, ранее заявляли, что «некоторые политики в Вашингтоне предпочли отстаивать интересы других стран, но президент Трамп всегда будет бороться за американский народ». Сам американский лидер, реагируя на разразившийся скандал, утверждал, что на самом деле использовал на совещании жесткие выражения, однако приписываемых ему слов не говорил. На защиту этой позиции 15 января пришел сенатор от Республиканской партии Дэвид Пердью. В комментарии ABC News он заверил, что на заседании Трамп «таких слов», действительно, «не произносил».

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