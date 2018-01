Крупнейший производитель драгоценных металлов Таджикистана - совместное таджикско-китайское предприятие «Зеравшан» находится на реконструкции.

«На данный момент обновляется технологическая линия предприятия, в связи с чем добыча металла временно приостановлена», - сообщил «АП» начальник управления горно-металлургической промышленности министерства промышленности и новых технологий РТ Бахтиёр Шарипов.

По его словам, это предприятие успешно завершило год и на данный момент находится на реконструкции, которую планируется завершить в ближайшее время.

Шарипов отметил, что никто из работников СП «Зерафшан» не отправлен в неоплачиваемый отпуск, все он принимают участие в обновлении технологической линии, тем самым опровергнув информацию о том, что СП закрыто и его сотрудники отправлены в отпуск.

Параллельно, по его словам, рассматривается вопрос о продлении лицензии на разработку четырех месторождений - «Таррор», «Джилау», «Хирсхона» и «Олимпийское».

Шарипов добавил, что СП» Зерафшан» является крупнейшим золотодобывающим предприятием на территории Таджикистана, на долю которого приходится более 70% от общего объема.

Совместное таджикско-китайское предприятие «Зарафшон» образовано на базе Таджикского золоторудного комбината, который начал работать в 1990 году.

Тогда предприятие производило сырьё (концентрат). В сентябре 1994 года совместно с британской компанией «Common wealth and British Minerals, PLC» на условиях 51:49 было образовано СП «Зарафшан». Базовая продукция предприятия после ввода в действие первой очереди в январе 1996 года составила 2 тонны золота марки «Доре» в год.

В 2007 году акции предприятия приобрела китайская компания Zi jin Mining Group Co., Ltd». 75% доли в СП «Зарафшан» принадлежит китайской компании Zi Jin Mining Group Co. Ltd, оставшиеся 25% - правительству РТ. Предприятие имеет многочисленные подразделения, численность работников составляет более 2 тыс. человек.

Сырьевая база предприятия состоит из месторождений «Таррор», «Джилау», «Хирсхона» и «Олимпийское» и ряда мелких месторождений и рудоуправлений в Пянджакентском районе Согдийской области.

Предприятие продолжает геологоразведочные работы на периферийных участках разрабатываемых предприятием месторождений золота.