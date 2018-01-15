Таджикскими пограничниками во взаимодействии с сотрудниками милиции Хатлонской области предотвращена очередная попытка провоза наркотиков из Афганистана в Таджикистан.

Происшествие произошло 11 января в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони», сообщил «АП» начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, между пограничниками и контрабандистами – их было 4-5 человек - произошла перестрелка.

«Контрабандисты под натиском огня таджикских пограничников отступили на территорию Афганистана, на месте боестолкновения было обнаружено тело одного из нарушителей госграницы, а также 32 кг опия-сырца», - сказал Улугходжаев.

По данному факту проводится расследование.

В 2017 году на таджикско-афганской границе произошло 31 боестолкновение с нарушителями границы и контрабандистами, в результате уничтожены 18 и 20 контрабандистов и нарушителей границы задержаны.

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