За минувшее воскресенье двое жителей Согда погибли в ДТП на автодорогах области.

14 января водитель автомашины марки «Опел-Комбо» 38-летний житель Худжанда Насим Исмоилов, не смог справиться с управлением автомашины и совершил наезд на 61-летнюю жительницу города Лутфи Рахимову, сообщили в УМВД Согдийской области.

«В результате пешеход, получив тяжелые травмы, скончалась в больнице», - сообщил источник.

Также, по словам источника, 14 января водитель автомашины марки «Опел-Астра» 39-летний житель Шахристанского района Мирзо Ниёзмахмадов, на автодороге селения Сароб не смог обеспечить безопасность дорожного движения и совершил наезд на пешехода - 71-летнего жителя селения Гулистон Улмас Миркосимова.

«В результате пешеход, получив тяжелые травмы, скончался на месте происшествия. По данным фактам ведется следствие», - отметил источник.

По данным ОГАИ УМВД Согдийской области за 12 месяцев 2017 года на автодорогах городов и районов севера страны зафиксировано 321 ДТП, в результате которых погибли 140 человек и получили травмы различной степени 320 человек.

С участием детей произошло 78 ДПТ, в результате которых погибли 24 ребенка и получили травмы различной степени 64.

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