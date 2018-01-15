Международные финансовые институты в один голос продолжают рекомендовать правительству Таджикистана повысить тарифы на электроэнергию, так как они «ниже уровня возмещения затрат».

При этом прошло всего лишь три месяца, как электроэнергия в стране подорожала в среднем на 15 процентов.

Один свет, разные тарифы…

На прошлой неделе Всемирный банк в очередной раз обратил внимание правительства на низкую стоимость электроэнергии, из-за чего якобы «Барки Точик» испытывает финансовые затруднения.

«Энергетическая компания «Барки Точик» по-прежнему испытывает нехватку денежных средств в осуществлении своей деятельности. Это связано с тарифами ниже уровня возмещения затрат», - говорится в новом докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана, опубликованном 2 января.

По оценкам аналитиков Всемирного банка, средний тариф составляет 45 процентов от уровня возмещения затрат.

Всемирный банк еще в 2012 году рекомендовал правительству Таджикистана постепенно поднять тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 3,5 центов «с целью поощрения рационального использования энергии», сегодня население платит за каждый киловатт уже почти 2 цента.

В конце ноября прошлого года Европейский банк реконструкции и развития в своем новом отчете по Таджикистану подчеркивал, что тарифы на электроэнергию в республике должны «постепенно корректироваться с течением времени», отмечая в то же время необходимость решения «соответствующих социальных вопросов».

Проще говоря, банк советует таджикским властям постепенно повысить тарифы на электроэнергию, при этом рекомендует найти источники субсидирования потребителей электроэнергии из уязвимых слоев населения.

В прошлом году Азиатский банк развития предложил правительству страны стратегию внесения изменений в структуру тарифов на электроэнергию, прежде всего рекомендовалось устранить кросс-субсидирование.

«То есть существуют разные тарифы для разных категорий, и зачастую тарифы для госпредприятий намного ниже, чем тарифы для частных предприятий, что препятствует развитию частного сектора и инвестиционного климата», - разъясняли представители АБР.

Тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышаются практически ежегодно для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании, на которую в первую очередь и намекают представители АБР.

В последний раз они были изменены 1 октября прошлого года. В настоящее время население платит 16,85 дирама за один киловатт-час электроэнергии.

Тарифы же для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская алюминиевая компания» – в течение многих лет остаются неизменными: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирама за киловатт-час, в холодный период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирама.

Тарифы на электроэнергию для населения республики с 2009 года повысились в целом на 80 процентов: с 6 дирамов в 2009 году до нынешних 16,85 дирама за один кВт*ч.

При этом власти в течение трех ближайших лет планируют повысить тарифы на электроэнергию еще на 33,3 процента. Так, согласно Прогнозу основных макроэкономических показателей РТ на 2018–2020 годы, одобренному постановлением правительства РТ летом прошлого года, в 2018 году тарифы на электроэнергию будут повышены на 9,9%, в 2019 году – на 8,4%, а в 2020 году – на 15%.

Цена на свет низкая, но и зарплата не высокая

Власти Таджикистана различного уровня постоянно твердят о том, что у нас самые низкие тарифы на электроэнергию в мире.

Тарифы на электроэнергию в Таджикистане повышаются практически ежегодно для всех категорий потребителей.

Так, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в недавнем своем обращении к парламенту сказал, что средняя стоимость одного киловатт-часа электроэнергии для населения в других государствах выше, чем, в Таджикистане. Например, в странах СНГ: в Казахстане стоимость 1 кВт*ч эквивалентна 30 дирамам, в России – 38-40 дирамам, в Беларуси – 44-45 дирамам, в Узбекистане – 53-55 дирамам, в Армении – 80 дирамам, а в странах Европы, в частности в Дании, Германии, Бельгии и других, - даже 2,8-3 сомони. В нашей стране стоимость одного киловатт-часа электроэнергии составляет всего 17 дирамов.

Но при этом почему-то не учитывается, что средняя заработная плата в вышеуказанных странах намного выше, чем у нас.

Средняя зарплата сегодня в Казахстане составляет около 500 долларов, в России – почти 600 долларов, в Беларуси - 350 долларов, в Армении – 320 долларов, не говоря уже о зарплатах в Европе.

Среднемесячная номинальная зарплата в Таджикистане на начало ноября этого года составила всего 130 долларов.

Таким образом, если исходить из соотношения тарифа на электроэнергию и средней заработной платы, дороже, чем у нас, на пространстве СНГ данная продукция обходится только жителям Беларуси, Армении и Молдовы. И это обусловлено только тем, что в этих странах себестоимость электроэнергии намного выше, чем у нас, так как вырабатывается она не на ГЭС - за счет практически бесплатной воды… Электроэнергия в этих странах производится на ТЭЦ - за счет сжигания другого топлива (природного газа, мазута), а значит, за счет дополнительных расходов на покупку топлива.

В Таджикистане же 90% электроэнергии вырабатывается на гидроэлектростанциях, и себестоимость ее составляет 11 дирамов.

Кто останется в выигрыше?

Специалисты отрасли в зависимости от степени своей приближенности к властям необходимость повышения тарифов на электроэнергию комментируют по-разному. Одни убеждены, что для улучшения финансово-хозяйственной деятельности «Барки Точик» в условиях изолированности энергосистемы страны это – необходимая мера. Другие считают, что повышать нужно, но не для населения, а отдельным категориям потребителей. Третьи – что существующие тарифы вполне оптимальные, а все проблемы отрасли связаны с нецелевым использованием собранных средств и плохими управленцами.

«Плачевное финансовое состояние «Барки Точик» главным образом связано с большими потерями электроэнергии. В энергохолдинге признаются, что технические потери составляют 17%, которые из года в год планируется сократить. На самом же деле потери электроэнергии превышают 40% от ее выработки. Это, в частности, коммерческие потери, обусловленные хищениями электроэнергии, несоответствием показаний счетчиков оплате электроэнергии бытовыми потребителями и другими причинами в сфере организации контроля за потреблением энергии», - сказал «АП» бывший сотрудник «Барки Точик» на условиях анонимности.

Однако некоторые эксперты полагают, что для эффективной деятельности «Барки Точик» тарифы на электроэнергию для населения должны быть не ниже 3 центов, а для предприятий коммунального и водного хозяйства еще более высокими.

«Энергетика – не сектор благотворительности, - говорит экономический обозреватель Рахим Фахриддинов. - Давно пора установить нормальные среднемировые тарифы на электроэнергию для предприятий. Да, заводам, госучреждениям и бизнесу придется сначала трудно. Но повышение тарифов вынудит их повысить деловую активность и со временем сделает только сильнее. В других же странах при высоких тарифах бизнес крутится и развивается. Сейчас же низкие тарифы на электроэнергию в Таджикистане консервируют деятельность предприятий, и вместе с тем они консервируют работу и проблемы «Барки Точик». Не сможет компания выйти из долговой ямы при существующих ценах на электроэнергию для юридических лиц», - уверен эксперт.

Между тем экономист Хуршед Саидов считает, что кризис в энергосекторе – это результат целенаправленной работы по разорению компании.

«В банкротстве «Барки Точик» заинтересован определенный узкий круг лиц, - говорит он. - Понимая огромный потенциал гидроэнергетического сектора страны, они хотят прибрать его к своим рукам. С уверенностью можно сказать, что «Барки Точик» уже является банкротом. Компанию к такому состоянию привели целенаправленно. Далее, посчитав дальнейшее функционирование энергохолдинга неэффективным, после реструктуризации его продадут по частям по дешевке «нужным людям».

Между тем, жители Душанбе возмущены огромными счетами, полученными в декабре прошлого года за использованную электроэнергию.

В социальных сетях в эти дни идет волна возмущений столичных жителей огромными счетами, выставленными за потребление электроэнергии в декабре. Некоторые возмущаются в соцсетях и продолжают платить по счетам, другие идут разбираться в городские электросети, требуют снять электросчетчик и проверяют его на исправность.

Однако, как сообщает Радио Озоди, сотрудники энергосбыта недоумевают возмущением граждан и говорят, что здесь не может быть никаких недоразумений. По словам Шамсулло Гулмуродова, контролера по району Шохмансур, большие счета за свет обусловлены повышением в октябре прошлого года тарифа на электроэнергию на 15% и увеличенным спросом на электричество в последние два месяца.

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