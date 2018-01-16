Московское речное пароходство (МРП) продает построенный в 1934 году теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина», пишет «Коммерсант».

Московское речное пароходство (МРП) собирается продать теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина», в Азербайджанское каспийское пароходство. Азербайджанцы хотят превратить судно в экспонат, на котором можно устроить музей морского флота.

Сейчас «Максим Горький», построенный в 1934 году на нижегородской верфи «Красное Сормово», используется в Нижнем Новгороде? как ресторан.

В МРП хотят завершить сделку уже в первом квартале, пишет издание.

Переговоры ведутся в том числе и с администрацией Нижнего Новгорода, но там отмечают, что не собираются покупать теплоход, хотя он и рассматривался как одна из точек музейно-туристического проекта «По Руси с Максимом Горьким».

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что сумма сделки может составить менее 20 миллионов рублей, так как основная задача МРП — избавиться от актива, который постоянно приносит убытки.

Судно имело спецназначение — личный теплоход Иосифа Сталина — и строилось по проекту военно-технического отдела ОГПУ НКВД. При этом доказательств того, что сам Сталин отдыхал на нем, нет. В то же время некоторые первые лица компартии, включая Лаврентия Берию, Никиту Хрущева, Леонида Брежнева и Лазаря Кагановича, бывали на судне неоднократно.

В 1950-е годы «Максим Горький» лишился ВИП-статуса. С тех пор он обслуживал делегации министерств и ведомств, рабочих и творческих коллективов, а также возил пассажиров на пляжи в Подмосковье.

После реставрации в 2000-х годах теплоход стал банкетным и прогулочным, но с 2014 года используется исключительно как ресторан.