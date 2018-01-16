Афганский президент Ашраф Гани заявил, что нынешнее правительство страны «рухнет», если США прекратят его поддерживать. Это признание он сделал в интервью американскому телеканалу CBS, пишет ИА Фергана.

Афганский президент считает, что действующее правительство Афганистана продолжает работать, благодаря именно поддержке США. Ключевым элементом этой поддержки являются финансовые вливания в силовые структуры страны.

По словам Гани, афганское правительство ведет войну против 21 террористической организации.

На вопрос журналистки CBS, который был задан президенту со ссылкой на мнения простых афганцев, «если США не будут вас поддерживать, то ваше правительство рухнет через три дня», Гани ответил: «С точки зрения ресурсов абсолютно верно. Мы не в состоянии содержать собственную армию и шести месяцев без поддержки и потенциала США. Потому что у нас нет денег (на поддержку своей армии – Прим. «Ферганы») ».

По данным телеканала, США покрывают 90% расходов оборонного бюджета Афганистана. То есть ежегодно они «вливают» порядка $4 млрд на обеспечение афганской армии. Однако, несмотря на это, ситуация в стране становится лишь хуже с каждым годом.

Только за последние два месяца в столице страны Кабуле произошли около десятка крупных террористических атак. Их жертвами стали сотни человек. Афганская армия и полиция за четыре минувших месяца в боях с антиправительственными силами потеряли не менее 4,5 тысяч раненными и 2,5 тысячи убитыми.

«Война [в Афганистане] превратилась из войны против армии, в войну против людей… Десятки террористов-смертников посылаются сюда. Есть целые «фабрики смертников». Мы находимся в состоянии осады», — сказал афганский президент.

Отвечая на вопрос, каким образом можно остановить дальнейший рост насилия в стране, Ашраф Гани сказал, что нужно менять подход к решению проблемы борьбы с терроризмом в Афганистане. Правда, не уточнил, каким образом должен поменяться этот подход. При этом он отметил, что борьба будет вестись «так долго, сколько потребуется» — до тех пор, пока в Афганистане не будет обеспечена безопасность.

Напомним, что в июне 2017 года президент США Дональд Трамп разрешил оборонному ведомству увеличить американский контингент в Афганистане. К тому времени численность контингента составляла 8,5 тысяч солдат и офицеров. Кроме того, американскому командующему генералу Джону Николсону подчинялись еще 12 тысяч военнослужащих из других стран-участниц НАТО, дислоцированных в Афганистане.

Примечательно, что еще в 2013-м году уходящий в отставку командующий американскими силами в Афганистане генерал Джон Аллен подготовил исследование, согласно которому для поддержки контроля афганских властей над территорией страны численность американского контингента в этой стране должна составлять не менее 13,5 тысяч солдат и офицеров. При этом должна быть возможность оперативно увеличивать контингент еще на 5 тысяч военнослужащих.