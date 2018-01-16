Вашингтон может злоупотребить партнерством в формате «C5+1», в который входят США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, сообщает ТАСС.

"Мы не имеем ничего против того, чтобы наши центральноазиатские соседи имели максимально широкий спектр внешних партнеров, — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС. — Исходим из того, что эти отношения будут в полной мере уважать те обязательства, которые между нами существуют".

"Однако мы слышим о желании США несколько злоупотребить этим форматом и продвигать идеи, которые имеют отношение к тому, что еще при прежних администрациях называли проектом Большой Центральной Азии", — отметил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что большой евразийский проект России нацелен на объединение всего континента Евразии, который позволит постепенно вовлечь все страны во взаимовыгодное партнерство.

"В нашем подходе, который мы называем Большим евразийским проектом, как раз и заключена обратная идеология, связанная с открытостью и постепенным продвижением процессов интеграции, которые в итоге позволят объединить весь Евразийский континент и сделают его открытым для подключения других партнеров", - заявил глава МИД РФ, пишет Радио "Свобода".

По информации СМИ, накануне первый заместитель помощника госсекретаря в Бюро по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс сообщила о намерении Вашингтона провести встречу глав внешнеполитических ведомств пяти государств Центральной Азии и госсекретаря США в формате "С5+1" в одной из стран региона.

Первая такая встреча состоялась в 2015 году в в Самарканде. Тогдашний Госсекретарь США Джон Керри провел одновременную встречу с министрами иностранных дел всех пяти стран региона.

Первая встреча в формате "С5+1" состоялась в 2015 году в в Самарканде

В итоговой резолюции этой встречи подчеркивалось о намерении министров стремиться в решение главных проблем региона – от улучшения регионального сотрудничества, в частности, в вопросах энергетики, торговли, транзита грузов и до вопросов экологии и безопасности. А также, сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом и оказания помощи в развитие Афганистана и до проблем защиты прав человека и углубления демократических процессов и продвижения гражданского общества.